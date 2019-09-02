«ПСЖ» может арендовать Икарди На аргентинца не рассчитывают в «Интере».

Форвард «Интера» Мауро Икарди может провести нынешний сезон в аренде в «Пари Сен-Жермен», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

На 26-летнего аргентинца не рассчитывают в «Интере», однако отпускать бесплатно игрока, контракт которого истекает в следующем году, не намерены. В этой связи «нерадзурри» рассчитывают сначала продлить соглашение с Икарди, после чего отпустить его в аренду.

Ожидается, что в понедельник стороны проведут встречу, на которой будут обсуждаться условия перехода: аренда или аренда с правом выкупа.

Напомним, Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. За шесть лет он провел за команду 219 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 28 результативных передач.