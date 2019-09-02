Роджер Федерер: Гоффен и близко не сыграл на том уровне, который я от него ожидал Швейцарец вышел в четвертьфинал US Open за 1 час 19 минут.

Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над Давидом Гоффеном из Бельгии (6:2, 6:2, 6:0) в матче четвертого круга турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

«Иногда получается побеждать с таким счетом, – приводит слова 38-летнего швейцарца официальный сайт турнира. – У тебя случается хороший день, а у соперника – наоборот. Тогда все заканчивается очень быстро.

Возможно, в начале игры у него возникли проблемы. Но я быстро нашел свою игру, набрал ход и не оглядывался назад. А Давид и близко не сыграл на том уровне, который я от него ожидал. Ему было трудновато. Я же смог воспользоваться этим. Думаю, в этом и заключается главная причина победы.

Если в четвертом раунде появляется возможность выиграть быстро и просто, нужно это делать. Так что я очень доволен».

Напомним, матч продолжался 1 час 19 минут. Соперником Федерера по четвертьфиналу станет болгарин Григор Димитров.