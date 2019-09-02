«Наполи» объявил о подписании Льоренте (фото)

Форвард Фернандо Льоренте продолжит карьеру в «Наполи», сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта 34-летнего испанца с вице-чемпионами Италии не уточняются.
Предыдущие два сезона Льоренте провел в «Тоттенхэме». В составе «шпор» он сыграл в 66 матчах, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее воспитанник «Атлетика» играл в Италии за «Ювентус» и трижды побеждал со «старой синьорой» в серии A (2014-2016). Кроме того, в карьере Льоренте были «Севилья» и «Суонси».
В двух турах нового чемпионата «Наполи» набрал три очка: команда победила «Фиорентину» (4:3), после чего с таким же счетом проиграла «Ювентусу».
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