Караваев подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом» Воспитанник ЦСКА провел полтора сезона в «Витессе».

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев в понедельник станет игроком «Зенита», сообщает «Чемпионат.com». 24-летний воспитанник ЦСКА подпишет с чемпионами России четырехлетний контракт.

Караваев выступает за «Витесс» с января 2018 года. За полтора сезона он провел за команду 65 матчей, в которых забил два гола и сделал девять результативных передач. Ранее он играл в Чехии за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту» (Прага).

Отметим, что Караваев выступает по позиции правого защитника, где у «Зенита» в матче восьмого тура премьер-лиги со «Спартаком» играл Игорь Смольников.

Добавим, что Караваев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).