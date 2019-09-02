Дармиан перешел в «Парму» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте сообщил об уходе итальянского защитника Маттео Дармиана.

Отмечается, что игрок «красных дьяволов» вернулся в серию А, подписав контракт с «Пармой». О других деталях сделки не уточняется.

«Благодарим Дармиана за выступление в составе «Манчестер Юнайтед». Всего наилучшего», – сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что 29-летний итальянец недоволен количеством игровой практики и хочет покинуть команду. Им интересовались «Ювентус» и миланский «Интер».

В минувшем сезоне Дармиан провел за «МЮ» 7 матчей. Он выступал за англичан с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Торино».