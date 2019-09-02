Неймар повздорил с одноклубником на тренировке «ПСЖ» Об этом сообщает L’Equipe.

Форвард сборной Бразилии Неймар расстроен сорвавшимся трансфером в «Барселону».

Согласно источнику, игрок провел тренировку в составе «ПСЖ», где устроил стычку с неназванным одноклубником. Отмечается, что футболист находится в раздраженном состоянии после неудачи по возвращению на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что чемпион Франции готов продать игрока, если за его уход заплатят 215 млн евро. «Барселона», в свою очередь, предлагала 125 млн евро, поскольку хотела включить в сделку двух игроков. «ПСЖ» не устроил этот вариант.

27-летний Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год, после чего отправился в чемпионат Франции. Сумма сделки составила 222 млн евро.