Мхитарян прилетел в Рим. Он близок к переходу в «Рому» (фото) Ранее сообщалось, что армянский футболист интересен «Зениту».

Хавбек лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в чемпионате Италии. Сегодня, 2 сентября, он прибыл в Рим для заключения контракта с «Ромой».

Напомним, 30-летний полузащитник стал игроком «пушкарей» в январе 2018 года. Сумма сделки составила 34 млн евро.

В составе «Арсенала» Мхитарян провел 59 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Его контракт с клубом в силе до 2021 года.