Александр Самедов: В «Спартаке» сейчас нет стабильности и организованности Встреча прошла на «Открытие Арене».

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о матче с «Зенитом» в рамках 8-го тура РПЛ. Встреча прошла накануне, 1 сентября и завершилась победой чемпиона России (1:0).

«Справедливо было, чтобы матч закончился ничьей. «Спартак» неплохо начал, но «Зенит» забил свой гол, перестроился во втором тайме и лучше играл вторым номером.

В «Спартаке» сейчас нет какой-то стабильности и организованности, много новых футболистов, может требуется чуть больше времени на сыгранность.

Я бы не сказал, что вчера у «Спартака» были какие-то 100% моменты, я не могу вспомнить. Были подходы и стандарты, но явных моментов особо не было», – цитирует Самедова Sport24.ru.