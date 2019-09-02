Чичарито подписал трехлетний контракт с «Севильей» (видео) Мексиканец возвращается в Испанию.

Форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес продолжит карьеру в «Севилье», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Клубы согласовали трансфер 31-летнего мексиканца, который подписал с красно-белыми трехлетний контракт. По информации сайта Transfermarkt.com, «молотобойцы» получат компенсацию в размере восьми миллионов евро.

Чичарито выступал за «Вест Хэм» с 2017 года. За два сезона он провел за команду 63 матча, в которых забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Чичарито также выступал за «Чивас», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Байер». В примере на его счету семь голов и семь результативных передач в 23 матчах.

Эрнандес возглавляет список самых результативных игроков в истории сборной Мексики. В 108 матчах за национальную команду он забил 51 гол.