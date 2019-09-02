Караваев отказался обсуждать возможный трансфер в «Зенит» Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА подпишет с питерским клубом четырехлетний контракт.

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Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев, находящийся в расположении сборной России, отреагировал на слухи о возможном возвращении в РПЛ.

«Зенит»? Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас думаю только о сборной. Стараюсь не читать прессу, надо концентрироваться на играх сборной», – цитирует игрока Sport24.ru.

Караваев выступает за «Витесс» с января 2018 года. За полтора сезона он провел за команду 65 матчей, в которых забил два гола и сделал девять результативных передач. Ранее он играл в Чехии за «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту» (Прага).