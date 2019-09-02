Седрик Гогуа: Только Господь Бог знает, сколько забью в этом сезоне Ивуариец отличился в первом матче за ЦСКА.

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа после матча восьмого тура с «Арсеналом» (2:1) в Туле высказался об игре команды и своей результативности в нынешнем сезоне.

На прошлой неделе 25-летний ивуариец перешел в ЦСКА из «Тамбова», за который провел пять матчей на старте сезона. В своей дебютной игре за ЦСКА Гогуа забил победный гол. До этого он забивал за «Тамбов» в матчах со «Спартаком» (2:0) и «Оренбургом» (2:2).

– Нам в первом тайме немного мешало солнце, – сказал Гогуа в интервью клубной пресс-службе. – Еще мы применяли искусственный офсайд, поэтому нам нужно было сохранять концентрацию. Всегда играть с поднятой головой, не опускать ее. Но мы справились!

– Сколько голов вы рассчитываете забить в этом сезоне?

– Не могу сказать. Только Господь Бог это знает. Я верующий и сразу поблагодарил Бога за гол. Я получил свой шанс и использовал его.

ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В девятом туре команда сыграет с бывшим клубом Гогуа – «Тамбовом».