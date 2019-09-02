ФИФА обозначила претендентов на премию Пушкаша (видео) Этот приз вручается автору самого красивого гола.

Загрузка...

Пресс-служба ФИФА объявила имена футболистов, которые поспорят за трофей «автор лучшего гола в 2019 году».

Отмечается, что это форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также полузащитник Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и хавбек Даниэль Цори («МОЛ Види»).

В прошлом году победителем в этой номинации стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Добавим, что церемония вручения призов состоится 23 сентября в Милане (Италия).