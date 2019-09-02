ФИФА обозначила претендентов на премию Пушкаша (видео)

Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео)Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда.25.08.2019 01:44БоксУсачев Владислав
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил КирьосаАндрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.01.09.2019 16:10ТеннисМысин Николай
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30Фигурное катаниеВолохов Юрий, Ишмеева Неля
«Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии«Советский спорт» о большом боксерском вечере, который пройдет в Великобритании.30.08.2019 22:12БоксУсачев Владислав
«Авангард» вновь упрется в Сорокина? Главные интриги Кубка Открытия КХЛСезон в КХЛ стартует крутейшим матчем.01.09.2019 12:00ХоккейКостяев Иван
Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US OpenСегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24ТеннисМысин Николай
Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцамиУкраинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами.01.09.2019 02:03БоксУсачев Владислав
Армейцы и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Континента. Остальным будет сложноЛишь три команды реально могут побороться за трофей.29.08.2019 16:37ХоккейКостяев Иван
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтингаАндрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции.27.08.2019 23:02ТеннисМысин Николай
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.12.07.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев