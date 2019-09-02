Мелкадзе покинул «Спартак». Этот сезон он проведет в «Тамбове»

Российский полузащитник Георгий Мелкадзе покинул московский «Спартак». Сегодня, 2 сентября, футболист стал игроком «Тамбова».
Отмечается, что его трансфер состоялся на правах аренды до конца сезона-2019/20.
22-летний игрок является воспитанником красно-белых. Выступление за основу он начал весной 2015 года. На данный момент в его активе 22 матча.
15 сентября «Тамбов» примет на домашней арене московский ЦСКА в 9-м туре РПЛ.
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