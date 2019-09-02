Защитник «Севильи» Кьяер перешел в «Аталанту» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Защитник «Севильи» Симон Кьяер покинул испанский клуб. Сегодня, 2 сентября, футболист сборной Дании перешел в «Аталанту» на правах аренды.

Таким образом, игрок заменит в составе итальянцев Мартина Шкртела, который разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне 30-летний Кьяер провел за красно-белых 37 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.