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02 сентября 2019 18:20ФутболГичунцев Артур

Президент «ПСЖ» обозначил трансферный ценник на Неймара

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Барселона» и мадридский «Реал».

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможный уход нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Да, он может покинуть команду, если за его трансфер заплатят 300 млн евро», – сообщил функционер газете AS.

27-летний Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны». Сумма сделки составила 222 млн евро.

По слухам, каталонцы пытались вернуть игрока, предложив 125 млн евро, а также двух своих футболистов. «ПСЖ» отказался от этой сделки, отметив, что хочет получить за бразильца только денежную компенсацию.

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