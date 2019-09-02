Президент «ПСЖ» обозначил трансферный ценник на Неймара

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможный уход нападающего сборной Бразилии Неймара.
«Да, он может покинуть команду, если за его трансфер заплатят 300 млн евро», – сообщил функционер газете AS.
27-летний Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны». Сумма сделки составила 222 млн евро.
По слухам, каталонцы пытались вернуть игрока, предложив 125 млн евро, а также двух своих футболистов. «ПСЖ» отказался от этой сделки, отметив, что хочет получить за бразильца только денежную компенсацию.
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