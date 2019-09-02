Дико снова будет работать со Слуцким - Советский спорт
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02 сентября 2019 18:43ФутболКоноплев Александр

Дико снова будет работать со Слуцким

«Витесс» арендовал вингера «Халл Сити» Нуа Дико, сообщает Sky Sports.

Соглашение с 27-летним малийцев заключено до конца сезона-2019/20. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Дико перешел в «Халл» из «Вулверхэмптона» при нынешнем тренере «Витесса» – Леониде Слуцком. Спустя два года малиец и россиянин снова работают вместе.

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