Дико снова будет работать со Слуцким «Витесс» арендовал вингера «Халл Сити» Нуа Дико, сообщает Sky Sports.

Соглашение с 27-летним малийцев заключено до конца сезона-2019/20. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Дико перешел в «Халл» из «Вулверхэмптона» при нынешнем тренере «Витесса» – Леониде Слуцком. Спустя два года малиец и россиянин снова работают вместе.