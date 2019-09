«Карабах» подписал Беговича

Босниец будет выступать за азербайджанцев до 31 декабря 2019 года.

Ранее Бегович выступал за «Портсмут», «Сток Сити» и «Челси». На его счету более 200 матчей в английской премьер-лиге.

Confirmation that @asmir1 has joined Qarabag on loan until January. #afcb 🍒 https://t.co/IwElLWJYxA