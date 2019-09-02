«Карабах» подписал Беговича Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович перешел в «Карабах» на правах аренды, сообщает официальный сайт английского клуба.

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Босниец будет выступать за азербайджанцев до 31 декабря 2019 года.

Ранее Бегович выступал за «Портсмут», «Сток Сити» и «Челси». На его счету более 200 матчей в английской премьер-лиге.