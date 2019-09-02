В Германии закрылось летнее трансферное окно В 19.00 по московскому времени в Германии наступил трансферный дедлайн.

Новости СМИ2 За лето клуб бундеслиги завершили более 200 сделок. Самым дорогое приобретение сделала «Бавария», заплатившая 80 миллионов евро за защитника «Атлетико» Люки Эрнандеса. Самая дорогая продажа – переход Луки Йовича из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 миллионов евро.