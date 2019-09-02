Сергей Прядкин: У всех клубов РПЛ есть вопросы, тему судейства обязательно рассмотрим Его слова приводит агентство «РИА Новости».

Президент РПЛ Сергей Прядкин анонсировал собрание с участием отечественных клубов по вопросу работы судейского корпуса в текущем сезоне чемпионата страны.

«Очень много говорится о судействе и в прессе, и от клубов. Судейство – независимый орган, подчиненный напрямую РФС. По сути, мы «заказываем» судейство у РФС. Ряд клубов премьер-лиги – более половины – изъявили желание обсудить судейство. У всех 16 клубов есть определенные вопросы, так что тему судейства мы обязательно рассмотрим», – заявил функционер.