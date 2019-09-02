«Оренбург» подписал шведского полузащитника Полузащитник «Эребру» Филип Рогич стал игроком «Оренбурга», сообщается сайт «горожан».

Условия сделки официально не разглашаются, однако авторитетный портал Transfermarkt сообщает о сумме в 190 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету Рогича восемь мячей в 19 играх чемпионата Швеции.