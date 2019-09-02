«Барселона» отдала Рафинью в аренду «Сельте» Вингер «Барселоны» Рафинья вернулся в «Сельту».

Загрузка...

26-летний бразилец будет выступать за клуб из Виго на правах аренды.

Рафинья выступал за «Сельту» в сезоне-2013/14. Тогда он забил четыре мяча в 33 играх за клуб во всех турнирах.

В нынешнем сезоне на счету хавбека три матча в чемпионате Испании.