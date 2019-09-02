«Барселона» отдала Рафинью в аренду «Сельте» - Советский спорт
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02 сентября 2019 20:20ФутболКоноплев Александр

«Барселона» отдала Рафинью в аренду «Сельте»

Вингер «Барселоны» Рафинья вернулся в «Сельту».

26-летний бразилец будет выступать за клуб из Виго на правах аренды.

Рафинья выступал за «Сельту» в сезоне-2013/14. Тогда он забил четыре мяча в 33 играх за клуб во всех турнирах.

В нынешнем сезоне на счету хавбека три матча в чемпионате Испании.

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