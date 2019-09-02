«Барселона» отдала Рафинью в аренду «Сельте»

26-летний бразилец будет выступать за клуб из Виго на правах аренды.
Рафинья выступал за «Сельту» в сезоне-2013/14. Тогда он забил четыре мяча в 33 играх за клуб во всех турнирах.
В нынешнем сезоне на счету хавбека три матча в чемпионате Испании.
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