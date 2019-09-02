«Рома» арендовала Калинича Полузащитник «Атлетико» Никола Калинич проведет следующий сезон в «Роме».

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Римляне арендовали футболиста на один сезон с опцией выкупа за девять миллионов евро.

В Италии 31-летний хорват выступал за «Милан» и «Фиорентину». В минувшем сезоне он забил четыре мяча в 24 играх за «Атлетико» во всех турнирах.