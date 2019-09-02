Мхитарян перешел в «Рому» Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян стал игроком «Ромы».

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Армянин будет выступать за римлян на правах аренды до конца сезона-2019/20. Он взял 77-й игровой номер.

Мхитарян выступал за «канониров» с января 2018 года. На его счету девять мячей в 58 играх за лондонцев.