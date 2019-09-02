«Айнтрахт» арендовал Андре Силву Нападающий «Милана» Андре Силва проведет следующий сезон в «Айнтрахте» на правах аренды.

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В минувшем сезоне футболист, за которого «Милан» два года назад заплатил 38 миллионов евро, выступал за «Свеилью».

Силва – участник Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.