Ниасс не договорился с «Динамо» Журналист Нобель Арустамян рассказал о несостоявшемся переходе нападающего «Эвертона» Умара Ниасса в московское «Динамо».

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Экс-игрок «Локомотива» запросил большую зарплату.

«Трансферное окно для «Динамо» закрыто, Игбун – последнее приобретение минимум до зимы. Поиски нападающих по европейским клубам ни к чему не привели. Даббур в итоге на переход не согласился.

Сорвались и все другие варианты. В их числе знакомый нам по «Локомотиву» Умар Ниасс, который до сих пор принадлежит «Эвертону». С Ниассом не сошлись по условиям: сенегалец запросил слишком большую зарплату. Говорят, Ниасс просил четыре миллиона евро», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.