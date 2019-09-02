Ниасс не договорился с «Динамо»

Экс-игрок «Локомотива» запросил большую зарплату.
«Трансферное окно для «Динамо» закрыто, Игбун – последнее приобретение минимум до зимы. Поиски нападающих по европейским клубам ни к чему не привели. Даббур в итоге на переход не согласился.
Сорвались и все другие варианты. В их числе знакомый нам по «Локомотиву» Умар Ниасс, который до сих пор принадлежит «Эвертону». С Ниассом не сошлись по условиям: сенегалец запросил слишком большую зарплату. Говорят, Ниасс просил четыре миллиона евро», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Ниасс выступал за «Локомотив» с июля 2014 по февраль 2016 года.
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