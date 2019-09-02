«Галатасарай» объявил о трансферах Фалькао и Лемины Два бесплатных трансфера.

Нападающий Радамель Фалькао перешел в «Галатасарай» в статусе свободного агента. Предыдущим местом работы колумбийца был «Монако».

Также в «Галатасарай» перешел экс-полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина. Принадлежащий «Саутгемптону» футболист будет выступать за стамбульцев на правах аренды.