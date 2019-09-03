Икарди перешел в «ПСЖ» «ПСЖ» объявил о переходе нападающего «Интера» Мауро Икарди.

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Аргентинец будет выступать на правах аренды до конца сезона-2019/20. Футболист взял 18-й игровой номер.

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году. В прошлом сезоне аргентинец забил 17 мячей и сделал пять результативных передач в 37 матчах за клуб.