Икарди перешел в «ПСЖ» - Советский спорт
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03 сентября 2019 00:11ФутболКоноплев Александр

Икарди перешел в «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о переходе нападающего «Интера» Мауро Икарди.

Аргентинец будет выступать на правах аренды до конца сезона-2019/20. Футболист взял 18-й игровой номер.

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году. В прошлом сезоне аргентинец забил 17 мячей и сделал пять результативных передач в 37 матчах за клуб.

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