Директор «Витесса»: Мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от предложения по Караваеву

– Переход состоялся в последний день, однако мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от такого выгодного предложения. Караваев отлично проявил себя в «Витессе». Поэтому он перешел в топ-клуб – «Зенит». Это еще раз доказывает, что «Витесс» отличное место для прогресса талантливых игроков, – сказал Аллах в интервью De Telegraaf.
Считается, что «Витесс» получил за Караваева восемь миллионов евро.
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