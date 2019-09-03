Директор «Витесса»: Мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от предложения по Караваеву Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах объяснил, почему клуб согласился продать российского защитника Вячеслава Караваева в петербургский «Зенит».

Загрузка...

– Переход состоялся в последний день, однако мы не в том финансовом положении, чтобы отказываться от такого выгодного предложения. Караваев отлично проявил себя в «Витессе». Поэтому он перешел в топ-клуб – «Зенит». Это еще раз доказывает, что «Витесс» отличное место для прогресса талантливых игроков, – сказал Аллах в интервью De Telegraaf.

Считается, что «Витесс» получил за Караваева восемь миллионов евро.