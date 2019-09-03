Соперник «Краснодара» арендовал игрока «Челси» Бразильские футболисты «Челси» Кенеди и Лукас Пиазон проведут сезон в других клубах.

Загрузка... 23-летний защитник будет выступать за «Хетафе», а 25-летний хавбек – за «Риу Аве». Напомним, что «Хетафе» – соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. OFICIAL | Robert Kenedy se une a la familia azulona.



¡Bienvenido Robert! 💙#AzulonesReunios #KenedyAzulon pic.twitter.com/emnJlZ79Lp — Getafe C.F. (@GetafeCF) September 2, 2019 Esperavas um dia calmo em Vila do Conde? 😅 Bem-vindo Lucas Piazon 👏💪 Encontras tudo sobre mais um grande reforço do Rio Ave aqui 👉 https://t.co/jI9tyiGzXb #rioavefc #muitonossosemigual pic.twitter.com/Er1nqmxByV — Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 2, 2019