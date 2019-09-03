Соперник «Краснодара» арендовал игрока «Челси»

23-летний защитник будет выступать за «Хетафе», а 25-летний хавбек – за «Риу Аве».
Напомним, что «Хетафе» – соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.
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