Соперник «Краснодара» арендовал игрока «Челси» - Советский спорт
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03 сентября 2019 00:45ФутболКоноплев Александр

Соперник «Краснодара» арендовал игрока «Челси»

Бразильские футболисты «Челси» Кенеди и Лукас Пиазон проведут сезон в других клубах.

23-летний защитник будет выступать за «Хетафе», а 25-летний хавбек – за «Риу Аве».

Напомним, что «Хетафе» – соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

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