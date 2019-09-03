Александр Самедов: В сборной есть кем заменить Миранчука - Советский спорт
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03 сентября 2019 01:00ФутболКоноплев Александр

Александр Самедов: В сборной есть кем заменить Миранчука

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что национальная команда легко переживет потерю Алексея Миранчука.

6 сентября россияне в рамках отборочного турнира Евро-2020 сыграют с Шотландией, а 9 сентября – с Казахстаном.

– Все нормально, время есть. Думаю, ребята должны спокойно и без проблем подготовиться к предстоящим матчам. Что касается потери Алексея Миранчука, то он сейчас в хорошей форме. Но в сборной есть кем его заменить, – приводит слова Самедова «Известия».

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