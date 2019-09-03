«Барселона» подписала 16-летнего футболиста. Его отступные – 100 миллионов евро «Барселона» подписала 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса» Педро Гонсалеса.

Каталонцы заплатили за футболиста пять миллионов евро и прописали в его контракте отступные в размере 100 миллионов евро.

Также «Лас-Пальмас» может рассчитывать на бонусы и на 15 % от следующей продажи футболиста.