«Барселона» подписала 16-летнего футболиста. Его отступные – 100 миллионов евро

Каталонцы заплатили за футболиста пять миллионов евро и прописали в его контракте отступные в размере 100 миллионов евро.
Также «Лас-Пальмас» может рассчитывать на бонусы и на 15 % от следующей продажи футболиста.
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