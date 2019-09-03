Месси получил приз фонда Папы Римского - тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика - Советский спорт
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03 сентября 2019 06:21Футбол

Месси получил приз фонда Папы Римского - тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил награду от фонда папы римского Франциска по итогам Кубка Америки-2019.

Награда, которая является олицетворением самого чистого вида футбола – вдали от роскоши и медиа, была присуждена Месси еще в июле, однако только в минувший понедельник она была доставлена в Барселону и вручена аргентинцу.

Мяч был благословлен Папой Римским, который во время вручения награды вспомнил, что в детстве тоже играл с тряпичным мячом.

Добавим, что обладатель приза выбирался путем голосования среди учащихся более 500 тысяч учебных заведений из 191 страны мира. По результатам опроса Месси набрал 34,28% голосов, на втором и третьем месте расположились перуанцы Эдисон Флорес (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%).

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