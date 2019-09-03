Мауро Икарди: В «ПСЖ» есть все условия, чтобы добиваться больших успехов

- Я благодарен «ПСЖ» за оказанное мне доверие. Я отдам все силы, чтобы помочь моей новой команде пройти как можно дальше во всех турнирах. «ПСЖ» стал сильным клубом, который в последние годы привлекает больших игроков. Динамика достижений в Париже сильная, амбиции очень высоки, и я уверен, что есть все условия для того, чтобы команда могла добиться еще большего, - приводит слова Икарди пресс-служба французского клуба.
Добавим, что арендное соглашение аргентинского форварда рассчитано до 30 июня 2020 года.
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