Джейдон Санчо: Я не против вернуться в АПЛ, не возражал бы и против перехода в Ла Лигу - Советский спорт
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03 сентября 2019 08:01Футбол

Джейдон Санчо: Я не против вернуться в АПЛ, не возражал бы и против перехода в Ла Лигу

Английский нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не возражает против возвращения в английскую премьер-лигу.

- На самом деле я не пытаюсь обратить внимание средств массовой информации. Просто стараюсь сосредоточиться на своей игре. Пребывание в Германии сняло давление со стороны СМИ, и думаю, что это действительно помогает мне сосредоточиться.

Возвращение в Англию? Не могу предсказывать будущее, но не возражаю. Ла Лига? Также не возражал бы, но пока ничего не знаю. Я просто счастлив, что играю, и это главное. Помогаю своей команде и учусь каждый день, когда выхожу поле, - приводит слова Санчо Mirror.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает сэкономить на зимних трансферах, чтобы летом побороться за переход 19-летнего правого вингера сборной Англии. В связи с чем на усиление команды зимой главный тренер «манкунианцев» Уле-Гуннар Сульшер получит всего 75 миллионов фунтов.

Добавим, что Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,84 миллиона евро. С тех пор форвард провел 60 матчей за основную команду дортмундцев, записав на свой счет 17 забитых мячей и 27 голевых передач.

Действующий контракт англичанина с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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