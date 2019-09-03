Арсен Венгер: Пока так и не решился прыгнуть обратно в эту «огненную яму» Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему до сих пор не вернулся к тренерской работе.

- Я отклонил несколько хороших предложений, потому что не чувствую себя готовым. Кажется, я понял, насколько сильно ушел в свой собственный мир, отстранившись от окружающих и интересуясь только тренерской работой. Из-за этого пока так и не решился прыгнуть обратно в эту «огненную яму» так быстро. Я делал это 35 лет без перерыва. Теперь смог покинуть этот «пузырь» и открыть глаза, хотя это и заняло у меня время. Но я уверен, что вы еще увидите меня на тренерской скамейке, - приводит слова Венгера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Венгер мог возглавить «Милан» или мюнхенскую «Баварию». Также появлялась информация об интересе к 69-летнему специалисту со стороны «ПСЖ», предлагавшему французу должность технического директора клуба.