Арсен Венгер: Неймар один из лучших игроков в мире, я рад, что он остается в «ПСЖ»

- Считаю, что Неймар один из лучших игроков в мире, и я рад, что он остается в «ПСЖ». Когда вы теряете одного из двух или трех лучших игроков в мире, в следующем году от вас обязательно уйдут остальные.
Очень сложно сохранить ключевых игроков даже если у вас много денег. Если они у вас есть, вы должны их оберегать. Если вы хотите оставить игрока, лучше убедить его, насколько для него важен ваш клуб, чем просто не давать ему шанса покинуть команду, - рассказал бывший менеджер «Арсенала» в интервью Goal.com.
Напомним, что в летнее трансферное окно на бразильского форварда претендовали сразу два испанских клуба – «Барселона» и «Реал». Однако «ПСЖ» отклонил все предложенные варианты трансфера Неймара.
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