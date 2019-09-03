Роналду в рекордный десятый раз признан лучшим футболистом Португалии - Советский спорт
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03 сентября 2019 11:24Футбол

Роналду в рекордный десятый раз признан лучшим футболистом Португалии

В Португалии состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту года.

Как сообщает A Bola, в десятый раз награда досталась нападающему Криштиану Роналду.

Отметим, что в число номинантов также вошли форвард «Атлетико» Жоау Фелиш и полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

В прошлом сезоне Роналду в составе «Ювентуса» выиграл чемпионат Италии, а также записал на свой счет 28 забитых мячей и 10 голевых передач в 43 матчах за туринскую команду во всех турнирах. Кроме этого в составе сборной Португалии 34-летний форвард выиграл Лигу наций УЕФА.

Добавим, что командой года была названа «Бенфика», а ее наставник Бруну Лаже был признан лучшим тренером.

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