«Оренбург» исключил Готлиба из заявки клуба

«В связи с тяжелой травмой Эдуарда Готлиба, которая потребует длительного лечения и восстановления, по согласованию с самим футболистом, Эдуард временно исключен из заявки ФК «Оренбург» на участие в осенней части чемпионата РПЛ (в Российскую Премьер-Лигу предоставлено медицинское заключение). Желаем Эди здоровья и ждем скорейшего его возвращения в состав команды», - говорится в сообщении пресс-служба оренбургской команды.
Напомним, что Готлиб получил травму в матче пятого тура российской премьер-лиги против «Тамбова» (2:2) и был заменен на 33-й минуте встречи.
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