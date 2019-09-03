«Оренбург» исключил Готлиба из заявки клуба «Оренбург» исключил из заявки команды травмированного защитника Эдуарда Готлиба.

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«В связи с тяжелой травмой Эдуарда Готлиба, которая потребует длительного лечения и восстановления, по согласованию с самим футболистом, Эдуард временно исключен из заявки ФК «Оренбург» на участие в осенней части чемпионата РПЛ (в Российскую Премьер-Лигу предоставлено медицинское заключение). Желаем Эди здоровья и ждем скорейшего его возвращения в состав команды», - говорится в сообщении пресс-служба оренбургской команды.

Напомним, что Готлиб получил травму в матче пятого тура российской премьер-лиги против «Тамбова» (2:2) и был заменен на 33-й минуте встречи.