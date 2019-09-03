Брызгалов официально стал игроком «Факела» Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов стал игроком «Факела».

«Факел» подписал трудовое соглашение с защитником Сергеем Брызгаловым. Сергей известен по своим выступлениям в московском «Спартаке» и молодежной сборной России.

Хотим отметить, что на этой приятной ноте летняя трансферная компания «Факела» завершена!» - говорится в сообщении пресс-службы воронежской команды.

Напомним, что в прошлом сезоне Брызгалов выступал за «Урал», записав на свой счет один забитый мяч в 21 встрече за команду из Екатеринбурга.