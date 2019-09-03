«СКА-Хабаровск» обыграл «Сахалин» и вышел в 1/16 финала Кубка России - Советский спорт
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03 сентября 2019 13:26Футбол

«СКА-Хабаровск» обыграл «Сахалин» и вышел в 1/16 финала Кубка России

«СКА-Хабаровск» в гостях одержал победу над «Сахалином» в матче 1/32 финала Кубка России со счетом 2:0.

В составе хабаровского клуба голами отметились Патрик Круз (14-я минута) и Магомед Эльмурзаев (51). Оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.

Добавим, что жеребьевка 1/16 финала Кубка России пройдет 4 сентября в Москве.

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