«СКА-Хабаровск» обыграл «Сахалин» и вышел в 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» в гостях одержал победу над «Сахалином» в матче 1/32 финала Кубка России со счетом 2:0.

Новости СМИ2 В составе хабаровского клуба голами отметились Патрик Круз (14-я минута) и Магомед Эльмурзаев (51). Оба мяча были забиты с 11-метровой отметки. Добавим, что жеребьевка 1/16 финала Кубка России пройдет 4 сентября в Москве.