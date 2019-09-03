Евгений Чернов: Мой сейв - это уже история - Советский спорт
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03 сентября 2019 15:47Футбол

Евгений Чернов: Мой сейв - это уже история

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал спасение ворот в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Мне было приятно потом посмотреть со стороны. Но все это уже история, мы это забываем и готовимся к следующей игре. Впереди ещё 22 матча, надо работать дальше», — сказал Чернов в интервью RT.

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче восьмого тура РПЛ. В компенсированное время Чернов дважды отбил удары Фёдора Смолова и Луки Джорджевича.

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