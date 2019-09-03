Евгений Чернов: Мой сейв - это уже история

«Любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Мне было приятно потом посмотреть со стороны. Но все это уже история, мы это забываем и готовимся к следующей игре. Впереди ещё 22 матча, надо работать дальше», — сказал Чернов в интервью RT.
«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче восьмого тура РПЛ. В компенсированное время Чернов дважды отбил удары Фёдора Смолова и Луки Джорджевича.
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