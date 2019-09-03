Вячеслав Караваев: Если сравнивать голландскую и российскую лиги, то переход в «Зенит» – шаг вперед Защитник Вячеслав Караваев, который 2 сентября сменил «Витесс» и «Зенит», признался, что не был в Санкт-Петербурге около 10 лет.

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Сейчас футболист находится в расположении сборной России.

– Очень рад присоединиться к «Зениту». Для меня это шаг вперед. Надеюсь приносить пользу команде и с нетерпением жду, когда присоединюсь к ней. Но сейчас самое важное – сборная. Сыграем, а потом спокойно отправлюсь в клуб.

– Возвращаться после Чехии и Голландии в Россию и Лигу чемпионов – каково это?

– Лига чемпионов – это всегда тяжело, но и очень интересно. Любой мечтает в ней играть. Пока сложно загадывать. А если сравнивать чешский, голландский и российский чемпионат, то для меня, повторюсь, это однозначно шаг вперед.

– Чего ждете от переезда в Петербург?

– Если честно, я в Петербурге был очень давно, в последний раз – чуть ли ни лет в 15. Поэтому мне пока тяжело сказать. Но, конечно, знаю, что это город очень красивый, и про стадион слышал только хорошее. Поэтому могу пообещать болельщикам, что буду отдавать за «Зенит» все силы и, надеюсь, вместе мы добьемся больших успехов! – приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».