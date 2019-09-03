«Сибирь» дома обыграла «Амур» - Советский спорт
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03 сентября 2019 18:03ФутболКоноплев Александр

«Сибирь» дома обыграла «Амур»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду переиграла «Амур» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей отличились Максим Казаков (14:44) и Юусо Пуустинен (49:06). У проигравших отметился Владислав Ушенин (13:52).

Отметим, что голкипер гостей Марек Лангхамер отразил 40 бросков по своим воротам.

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