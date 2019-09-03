Санчес объяснил, почему у него не сложилась карьера в «Манчестер Юнайтед» Минувшим летом нападающий перебрался в миланский «Интер».

Форвард сборной Чили Алексис Санчес высказался о своей игре за «Манчестер Юнайтед». Футболист считает, что его неудачное выступление связано с количеством игровой практики.

«Я был счастлив в «МЮ», но все время говорил друзьям, что мне не хватает времени. Если бы мне дали возможность, я бы сделал все возможно. Бывало, когда я выходил на 60 минут, а следующий матч начинал в запасе. До сих пор ней понимаю, почему», – приводит слова Санчеса ВВС.

За полтора года в «МЮ» Санчес провел 45 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач.