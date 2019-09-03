«Витесс» арендовал вратаря «Челси» «Витесс» сообщил об аренде вратаря «Челси» Джамаля Блэкмана до конца нынешнего сезона.

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На данный момент голкипер восстанавливается после перелома ноги, но в скором времени он сможет приступить к тренировкам в клубе. Он стал пятым вратарем в «Витессе».

25-летний Блэкман не провел ни одного официального матча за «Челси». Ранее он выступал на правах аренды за «Мидлсбро», шведский «Эстерунд», «Уиком», «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс».

Напомним, что «Витессом» руководит российский специалист Леонид Слуцкий.