«Енисей» – последний участник 1/16 финала Кубка России В матче 1/32 финала Кубка России «Тюмень» дома уступила «Енисею» – 0:1.

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Единственный мяч на 82-й минуте забил Александр Ломакин.

Красноярцы последними вышли в 1/16 Кубка России. На этой стадии они могут сыграть с «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» или ЦСКА.

Жеребьевка состоится 4 сентября.