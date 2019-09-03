«Енисей» – последний участник 1/16 финала Кубка России

Единственный мяч на 82-й минуте забил Александр Ломакин.
Красноярцы последними вышли в 1/16 Кубка России. На этой стадии они могут сыграть с «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» или ЦСКА.
Жеребьевка состоится 4 сентября.
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