Стали известны все участники 1/16 финала Кубка России Жеребьевка состоится 4 сентября в 9:30 по московскому времени.

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Определились все участники 1/16 финала Кубка России. На этой стадии сыграют все участники российской премьер-лиги и 16 команд из низших дивизионов.

Все команды поделены на четыре группы по восемь команд. В каждой из них клуб из премьер-лиги получит в соперники команду, пробившуюся в 1/16 финала через ранние стадии турнира.

Жеребьевка состоится 4 сентября в 9:30 по московскому времени. Матчи пройдут 25 и 26 сентября 2019. Клубы РПЛ сыграют на выезде.

Группа 1:

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА;

«Балтика», «Нижний Новгород», «Алания», «Енисей».

Группа 2:

«Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов», «Сочи»;

«Торпедо», «Шинник», «Чайка», «Томь».

Группа 3:

«Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат»;

«Чертаново, «Факел», КАМАЗ, «СКА-Хабаровск».

Группа 4:

«Ростов», «Урал», «Рубин», «Динамо»;

«Химки», «Черноморец», «Мордовия», «Луч».