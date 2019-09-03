Стали известны все участники 1/16 финала Кубка России

Определились все участники 1/16 финала Кубка России. На этой стадии сыграют все участники российской премьер-лиги и 16 команд из низших дивизионов.
Все команды поделены на четыре группы по восемь команд. В каждой из них клуб из премьер-лиги получит в соперники команду, пробившуюся в 1/16 финала через ранние стадии турнира.
Жеребьевка состоится 4 сентября в 9:30 по московскому времени. Матчи пройдут 25 и 26 сентября 2019. Клубы РПЛ сыграют на выезде.
Группа 1:
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА;
«Балтика», «Нижний Новгород», «Алания», «Енисей».
Группа 2:
«Крылья Советов», «Уфа», «Тамбов», «Сочи»;
«Торпедо», «Шинник», «Чайка», «Томь».
Группа 3:
«Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат»;
«Чертаново, «Факел», КАМАЗ, «СКА-Хабаровск».
Группа 4:
«Ростов», «Урал», «Рубин», «Динамо»;
«Химки», «Черноморец», «Мордовия», «Луч».