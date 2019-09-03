Президент «Оренбурга» не поддержал идею с отставкой Егорова Сегодня, 3 сентября, клубы РПЛ провели собрание с главой судейского корпуса и обсудили работу арбитров.

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев высказался после встречи клубов РПЛ с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым. Ранее сообщалось, что представители отечественных клубов недовольны работой функционера.

«Мне не понравилось только судейство Карасева, когда мы играли с «Зенитом». По всем остальным матчам особенных претензий к судейству нет.

Стоит ли Егорову уходить в отставку? Я не знаю. По-моему, сейчас не лучше и не хуже, чем было в прошлом году. Я считаю, что выводы можно делать после окончания чемпионата, а после восьми туров это все преждевременно», – цитирует функционера Sport24.ru.