Алиев и Дикань поступили на тренерские курсы Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев выложил в своем инстаграме фото с тренерских курсов, на которые он поступил минувшим летом.

Загрузка... «Понеслась учеба», – написал Алиев. Также на фото можно увидеть экс-голкипера «Спартака» и «Краснодара» Андрея Диканя. Посмотреть эту публикацию в Instagram Понеслась учеба💪💪💪 Публикация от Алиев Саша88 (@aliev_sasha88) 3 Сен 2019 в 12:25 PDT