«Оренбург» арендовал защитника «Спарты» - Советский спорт
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03 сентября 2019 19:58ФутболКоноплев Александр

«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»

Защитник «Спарты» Урош Радакович перешел в «Оренбург». Российский клуб арендовал 25-летнего серба до конца нынешнего сезона.

«ФК «Оренбург» воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций. Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста», – написано на официальном сайте приуральцев.

Ранее Радакович выступал за «Црвену Звезду» и «Болонью».

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УРОШ РАДАКОВИЧ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ ПЕРЕХОДИТ В ФК «ОРЕНБУРГ» ФК «Оренбург» воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций. Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста. Урош Радакович (Сербия), защитник 1994 г.р. Выступал за: Црвена Звезда (Белград, Сербия), Пролетер (Нови-Сад, Сербия), Болонья (Италия), Новара (Италия), Сигма (Оломуц, Чехия), Спарта (Прага, Чехия) и национальные сборные Сербии разных возрастов.

Публикация от ФК «Оренбург» (@fcorenburg)

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