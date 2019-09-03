«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»

«ФК «Оренбург» воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций. Сегодня сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста», – написано на официальном сайте приуральцев.
Ранее Радакович выступал за «Црвену Звезду» и «Болонью».
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